Магас, , 15:33 — REGNUM В Ингушетии зафиксировано 444 случая летального исхода от COVID-19. За прошедшие сутки скончался один пациент, днем ранее — четыре человека. Это самый высокий показатель суточной смертности за последние два месяца. Такие данные привел 10 декабря федеральный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За прошедшие сутки был подтвержден коронавирус еще у 84 жителей республики, выздоровели за этот же день 85 человек. За все время пандемии стали носителями коронавируса 26 988 человека, из них сумел справиться с болезнью 25 191 пациент.

В настоящее время в Ингушетии проходят лечение от COVID-19 в стационарах 168 пациентов, общее число госпитализированных составляет 332 человека. В тяжелом состоянии находятся 33 пациента.