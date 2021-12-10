Бишкек, 10 декабря, 2021, 15:33 — ИА Регнум. В 2021 году прошли аудиторские проверки в 65 организациях здравоохранения Киргизии, в 17 из них выявили финансовые нарушения на 162,1 млн сомов (140,7 млн рублей). Об этом заявил начальник управления внутреннего аудита минздрава Бек Ногойбаев на пресс-конференции сегодня, 10 декабря.

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По его словам, материалы ним уже передали в госкомитет нацбезопасности, генеральную прокуратуру, и госслужбу по борьбе с экономическими преступлениями.

Представитель министерства здравоохранения отметил, что больше всего нарушений совершено при закупке больницами товаров и услуг — на 98,5 млн сомов (85,5 млн рублей), при выплате заработной платы и отчислениях в соцфонд — на более чем 17,1 млн сомов (14,9 млн рублей).

Также излишне крупные траты произошли из-за необоснованного начисления компенсаций — почти на 5,5 млн сомов (4,7 млн рублей) и из-за завышения фонда оплаты труда — на 5,1 млн сомов (4,4 млн рублей).