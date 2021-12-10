Ереван, 10 декабря, 2021, 15:33 — ИА Регнум. Днём 10 декабря ВС Азербайджана предприняли попытку наступления на приграничные позиции армянской стороны. Об этом сообщает пресс-служба минобороны Армении.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения

«В результате наступательных операций, проведенных вооружёнными силами Азербайджана, с армянской стороны погиб один человек и несколько военнослужащих получили ранения», — говорится в сообщении.

Сообщается, что перестрелка прекратилась около 14:30 по местному времени (13:30 мск). Более подробную информацию о раненых в минобороны пообещали дать позже.

Стоит отметить, что минобороны Азербайджана ранее сообщило о перестрелке 10 декабря около 12:00 (11:00 мск). Баку обвинил Ереван в провокации.