Кострома, 10 декабря 2021, 15:35 — REGNUM Заместитель Министра транспорта Российской Федерации Василий Десятков пообещал рассмотреть вопрос о расширении трассы Кострома-Шарья-Киров-Пермь (Р-243). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации региона.
Напомним, ранее губернатор Костромской области Сергей Ситников обращался в Минтранс с просьбой о реконструкции дороги. После того как трасса перешла на федеральный баланс и была отремонтирована, трафик на её отдельных участках за счёт большегрузов вырос в 6,5 раза по сравнению с 2017 годом. Это обстоятельство негативно повлияло на аварийность — владельцы легковых машин не имеют возможности безопасно обгонять фуры на двухполосной дороге.
Замминистра прислал лаконичный ответ на просьбу губернатора. В нём не содержится отказа, но и не обозначены сроки, в которые будет реконструирована трасса:
По данным ГИБДД в 2019 году на трассе Р-243 в границах Костромской области произошло 62 аварии, в них погибли 9 человек. В 2021 году показатели ухудшились — в 73 авариях от полученных травм скончались 22 человека.
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