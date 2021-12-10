Кострома, , 15:35 — REGNUM Заместитель Министра транспорта Российской Федерации Василий Десятков пообещал рассмотреть вопрос о расширении трассы Кострома-Шарья-Киров-Пермь (Р-243). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации региона.

Дорога © Наталья Диева

Напомним, ранее губернатор Костромской области Сергей Ситников обращался в Минтранс с просьбой о реконструкции дороги. После того как трасса перешла на федеральный баланс и была отремонтирована, трафик на её отдельных участках за счёт большегрузов вырос в 6,5 раза по сравнению с 2017 годом. Это обстоятельство негативно повлияло на аварийность — владельцы легковых машин не имеют возможности безопасно обгонять фуры на двухполосной дороге.

«На всем протяжении автодорога «Кострома-Шарья-Киров-Пермь» имеет двухполосное движение, что оказывает непосредственное влияние на рост аварийности. Повышение категорийности дороги с увеличением количества полос и разделением транспортных потоков позволит создать безопасные условия для движения транспортных средств и, как следствие, будет способствовать сокращению числа дорожно-транспортных происшествий» , — пояснили ИА REGNUM в управлении ГИБДД по Костромской области.

Замминистра прислал лаконичный ответ на просьбу губернатора. В нём не содержится отказа, но и не обозначены сроки, в которые будет реконструирована трасса:

«Вопрос проведения реконструкции автомобильной дороги Р-243 на территории Костромской области будет проработан в рамках развития опорной сети автомобильных дорог РФ»

По данным ГИБДД в 2019 году на трассе Р-243 в границах Костромской области произошло 62 аварии, в них погибли 9 человек. В 2021 году показатели ухудшились — в 73 авариях от полученных травм скончались 22 человека.

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