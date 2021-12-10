Екатеринбург, , 15:29 — REGNUM В Екатеринбурге жители дома по улице Бетонщиков 6 пожаловались на нашествие насекомых. Об этом сообщают СМИ.

Клоп

World Health Organization

По словам местных жителей, подвал их дома затоплен. В нем уже несколько месяцев стоит вода. Сырость привела к тому, что здесь стали размножаться насекомые. Клопы и блохи стали подниматься в квартиры.

Жители обращаются во все возможные инстанции, однако там помочь горожанам не спешат. В Управляющей компании заявляют, что этим вопросом должен заниматься Водоканал, поскольку проблема заключается в засоре труб. Водоканал, в свою очередь, отправляют людей в управляющую компанию.