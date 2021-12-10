Москва, 10 декабря 2021, 15:28 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил высказывание режиссера Александра Сокурова на организованным главой государства Владимиром Путиным Совете по развитию гражданского общества и правам человека о кризисе российской федеративности.
Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 9 декабря Сокуров заявил Путину, что республики Северного Кавказа якобы стали националистическими, и предложил «отпустить» тех, кто не хочет входить в состав РФ.
В свою очередь глава государства заявил, что в России никто не хочет сепаратизма.