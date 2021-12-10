Москва, 10 декабря, 2021, 15:28 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил высказывание режиссера Александра Сокурова на организованным главой государства Владимиром Путиным Совете по развитию гражданского общества и правам человека о кризисе российской федеративности.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Президент достаточно жестко реагировал, потому что режиссер, к сожалению, очень непрофессионально и без знания предмета стал затрагивать очень важные, деликатные темы. Это то, чего не терпит президент. Но он прямо ему об этом сказал», — заявил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 9 декабря Сокуров заявил Путину, что республики Северного Кавказа якобы стали националистическими, и предложил «отпустить» тех, кто не хочет входить в состав РФ.

В свою очередь глава государства заявил, что в России никто не хочет сепаратизма.

«У нас 2000 территориальных претензий по стране. Вы хотите повторения Югославии на нашей территории?» — спросил российский лидер Сокурова, попросив его не превращать встречу в ток-шоу и отметив, что поднимать такие вопросы непозволительно.