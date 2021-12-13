Москва, 14 декабря, 2021, 00:00 — ИА Регнум. Сегодня, 14 декабря, в Госдуме в рамках «правительственного часа» выступит глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, сообщает ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Глав министерства расскажет парламентариям об итогах работы агропромышленного комплекса в 2021 г. и основных задачах на 2022 год.

Вместе с тем у депутатов есть вопросы к работе Минсельхоза. Прежде всего, конечно, не может не беспокоить рост цен на продукты питания, отметила замглавы комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина («Единая Россия»).

«Государство многое делает, чтобы поддержать производителей, и все же есть факторы, которые оказывают сильное влияние на себестоимость продукции — речь идет о ценах на удобрения и тарифах на электроэнергию, которые с каждым годом растут. Интересует, какие меры предпринимает Минсельхоз по снижению цен на минеральные удобрения и средства защиты, а также на тарифы по электроэнергии», — сказала Школкина.

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Также депутатов комитета интересует ответ на вопрос о влиянии квот на обеспеченность сельхозпроизводителей минудобрениями и прогнозы министерства по стоимости удобрений на предстоящие полгода.

Парламентариев также волнует проблема здорового питания. В частности, каковы объемы ввоза пальмового масла, какой процент ввезенного пальмового масла используется к молочной продукции и планирует ли Минсельхоз запретить его использование в молочной промышленности, перечислила зампред комитета Госдумы.

Еще одна тема касается мер госрегулирования зернового комплекса и возмещения производителям зерновых культур в части затрат на производство и реализацию зерновых культур.

Кроме того, депутатов комитета волнуют масштабы распространенности борщевика Сосновского.

«Мы предлагаем Минсельхозу разработать отдельную целевую программу по борьбе с борщевиком, что позволит бороться с ним более эффективно и в масштабах всей страны», — рассказала Школкина.

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Депутат также обратила внимание на проблемы сельхозпредприятий с отходами жизнедеятельности животных и птицы — навозом и пометом.

«Целесообразно рассмотреть на федеральном уровне возможность господдержки предприятий АПК, инвестирующих в производство по утилизации отходов. Например, возмещать им понесенные расходы на уровне 20−20%», — предлагает Школкина.

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