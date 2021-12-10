Москва, 10 декабря, 2021, 15:31 — ИА Регнум. За счёт налоговых поступлений от украинцев Киев оплачивает вооружение, полученное от западных стран, и применяет его против мирных жителей на своей же территории — в Донбассе. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 10 декабря в эфире Первого канала.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

По её словам, Киев вместе мирного плана воплощает отнюдь не мирный. На Украину поставляют вооружение, происходит накидывание кредитного ярма и заключение якобы легальных финансовых контрактов на закупку вооружений. Огромные суммы обеспечивают жители Украины — налогоплательщики.

«Только платит-то он не за свою безопасность, а оплачивает он убийство гражданских лиц на своей территории, своих братьев, которых убивают из этого оружия», — подчеркнула Захарова.

Выйти из этой ситуации, добавила она, можно через соблюдение Минских соглашений, однако этого не хочет киевский режим, да и западный мир, вероятно, лицемерит, заявляя о примате этих договорённостей.

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