Джакарта, , 15:21 — REGNUM Число людей, погибших в результате извержения Семеру в Индонезии, увеличилось до 45 человек, сообщает CNN Indonesia.

Вулкан Иван Шилов © ИА REGNUM

Общее число погибших на данный момент составляет 45 человек, ещё 9 человек числятся пропавшими без вести.

В результате извержения вулкана 104 человека получили ранения, из которых 32 человека получили серьезные ранения, 82 человека получили ранения средней степени тяжести. Легкие травмы получили 19 человек.

Извержение вулкана привело к тому, что 6573 жителя Индонезии были вынуждены покинуть свои дома.

Как сообщало ИА REGNUM, вулкан Семеру в Индонезии продолжает активно выбрасывать в небо горячие облака.

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