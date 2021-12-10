Джакарта, 10 декабря, 2021, 15:21 — ИА Регнум. Число людей, погибших в результате извержения Семеру в Индонезии, увеличилось до 45 человек, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Вулкан

Общее число погибших на данный момент составляет 45 человек, ещё 9 человек числятся пропавшими без вести.

В результате извержения вулкана 104 человека получили ранения, из которых 32 человека получили серьезные ранения, 82 человека получили ранения средней степени тяжести. Легкие травмы получили 19 человек.

Извержение вулкана привело к тому, что 6573 жителя Индонезии были вынуждены покинуть свои дома.

Как сообщало ИА REGNUM, вулкан Семеру в Индонезии продолжает активно выбрасывать в небо горячие облака.