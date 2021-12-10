Махачкала, , 15:21 — REGNUM В Дагестане произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомашин. В результате столкновения на федеральной трассе «Кавказ» погибли двое водителей и один несовершеннолетний пассажир, ранен еще один человек. По факту ДТП возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Авария ГИБДД по Костромской области

Автоавария произошла вечером 9 декабря. Около 17:30 на 779-м километре автодороги «Кавказ» в Кумторкалинском районе столкнулись «Lada Largus», «Wolksvagen Passat», «Chevrolet Lacetti» и бурильно-крановая машина.

В результате удара от полученных травм на месте происшествия скончались 38-летний водитель «Wolksvagen» и его 14-летний пассажир — жители Кумторкалинского района. Позже в больнице скончался 40-летний водитель «Chevrolet Lacetti» из Волгограда. Его 36-летний пассажир с различными телесными повреждениями доставлен в больницу.