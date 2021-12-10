Москва, 10 декабря, 2021, 15:20 — ИА Регнум. Решение Апелляционного суда Англии и Уэльса об экстрадиции основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США прокомментировала 10 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Этот позорный вердикт в рамках политического дела против журналиста и общественного деятеля — очередное проявление людоедского мировоззрения англосаксонского тандема», — написала она в Телеграмм-канале.

Также она отметила, что страны Запада таким своим решение «достойно» отметили Международный день прав человека и завершение «саммита демократий».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что предпринятые накануне кораблем ВМС Украины «Донбасс» в акватории Азовского моря действия являются очередной провокацией.