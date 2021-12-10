Москва, 10 декабря, 2021, 15:20 — ИА Регнум. Официальная статистика США преуменьшает масштабы роста инфляции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 декабря заявил профессор, завкафедрой макроэкономического прогнозирования и планирования финансового университета при правительстве РФ Сергей Толкачев, отвечая на вопрос о том, сможет ли ЦБ РФ вернуть инфляцию к 4%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

«Не сможет. Нынешняя инфляция впервые за всю историю новой России не эндогенная, а экзогенная. Инфляционная угроза находится извне, а не внутри страны, — сказал профессор. — Мировая инфляция неотвратима из-за чудовищной эмиссии всех мировых резервных валют. В Америке наблюдается беспрецедентная долларовая инфляция, которая также всемерно приуменьшается официальной статистикой. Реальная инфляция потребительского рынка там уже вышла на двузначный уровень и будет расти дальше».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в январе-феврале месячная инфляция, скорее всего, будет оставаться на достаточно высоком уровне.