Новосибирск, 10 декабря, 2021, 15:20 — ИА Регнум. В Коченевском районе Новосибирской области начата прокурорская проверка после появления сообщений о нарушении прав ребёнка. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Александр Комаров ИА REGNUM Прокуратура

«По сведениям СМИ, родители ребёнка разместили в социальных сетях информацию о сборе денег на его питание. За такое попрошайничество у нерадивой матери забрали младенца, — уточнили в ведомстве. — Предварительно установлено, что ребёнок на основании заявления родителей помещен в дом ребёнка сроком на два месяца по причине трудной жизненной ситуации».

Прокуратура проверит соблюдение законодательства о защите прав несовершеннолетних и охране прав ребенка. Отмечается, что приналичии оснований будут приняты меры реагирования.