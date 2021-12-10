Москва, 10 декабря, 2021, 15:19 — ИА Регнум. Введение QR-кодов для поездок в транспорте и при посещении торговых центров будет зависеть от эпидемиологической ситуации после новогодних праздников, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

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«Появление прогнозов о более мягком протекании нового штамма коронавируса «Омикрон» создает предпосылки не жертвовать экономическим ростом ради внедрения автоматизированных систем, которые через полгода могут быть не востребованы.

Однако если новая волна приведет к очередному росту госпитализаций, регулирование через QR-коды ужесточится.

В том числе хорошим примером является опыт Татарии по темпам вакцинации при введении доступа на общественный транспорт по QR-кодам.

Однако не все регионы России способны сейчас в полной мере реализовывать такую программу. Данные меры могут создать проблемы в потребительском секторе, адаптация бизнеса и потребителей будет достаточно продолжительной.

А государству придется не только тратиться на информационные системы проверки QR-кодов, но и оказывать помощь бизнесу», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент страны Владимир Путин заявил, что обсуждаемые в настоящее время в России законопроекты о QR-кодах носят «рамочный характер».

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