Москва, 10 декабря, 2021, 15:19 — ИА Регнум. Отчёты тренеров сборных России по итогам 2021 года заслушают в техническом комитете Российского футбольного союза (РФС) 14 декабря. Об этом 10 декабря сообщил член комитета Александр Мирзоян.

Сборная России по футболу

«14 декабря мы заслушаем отчёты тренеров всех сборных, включая тренерский штаб главной национальной команды», — цитирует Мирзояна ТАСС.

В 2021 году в сборной России по футболу сменился главный тренер. Под руководством Станислава Черчесова команда провально выступила на чемпионате Европы — 2020.

Под руководством Валерия Карпина сборная России не смогла напрямую пробиться на чемпионат мира — 2022 в Катаре. В марте команде предстоит сыграть в плей-офф за право попасть на мундиаль.