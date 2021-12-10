Уфа, 10 декабря, 2021, 15:23 — ИА Регнум. Государственная поддержка на сумму свыше 620 млн рублей была оказана в текущем году субъектам сельского предпринимательства в Башкирии. Об этом 10 декабря сообщает пресс-служба республиканского правительства.

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Сообщается, что более 30% от этой суммы пришлись на гранты по программе «Семейные фермы».

«В 2021 году на грантовую поддержку лучших семейных ферм в республике направлено 253,4 млн рублей. Победителями конкурса на получение этого вида господдержки стали 28 фермеров республики», — приводит пресс-служба слова заместителя премьер-министра правительства региона — министра сельского хозяйства Ильшата Фазрахманова.

Сообщается, что в этом конкурсе принимают участие и выигрывают грант уже состоявшиеся фермеры, которые планируют перейти на следующий этап развития.