Бишкек, , 15:13 — REGNUM Объем внешнеторгового оборота Киргизии в январе — октябре 2021 года составил $5,7 млрд (более 419,5 млрд рублей) и по сравнению с аналогичным периодом 2020 года вырос на 21,2% или почти на $998 млн (73,4 млрд рублей). Такие данные приводит национальный статистический комитет.

Киргизия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

При этом экспортные поставки уменьшились на 19,7%, а импортные поступления, напротив, увеличились на 43,7%.

Также стало известно о том, что за 11 месяцев текущего года Киргизия наторговала с другими странами-участницами Евразийского экономического союза на $2,7 млрд (более 198,7 млрд рублей).

Это на 33,8% или на $682 млн (около 50,2 млрд рублей) больше, чем год назад.

При этом экспорт киргизской продукции увеличился на 35,3%, а импорт российских, казахстанских, белорусских и армянских товаров возрос на 33,3%.

Наибольшая доля взаимной торговли Киргизии с государствами-членами ЕАЭС в этот период пришлась на Россию — 64,2% от общего объема товарооборота и на Казахстан — 33,4%.

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