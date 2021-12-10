Тбилиси, , 15:13 — REGNUM Меры по борьбе с распространением коронавируса в Грузии были неэффективными из-за чего в стране сложная эпидситуация, а больницы переполнены. С таким заявлением выступила 10 декабря на брифинге народный защитник Грузии Нино Ломджария.

Нино Ломджария Ombudsman.ge

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«К сожалению, суточное количество умирающих пациентов существенно не сокращается, и по состоянию на 9 декабря Грузия находится на седьмом месте по количеству случаев смерти от Covid-19 на миллион населения», — сказала Ломджария.

По её мнению, низкий уровень вакцинации населения от COVID-19 связан с неэффективной информационной компанией властей. Также омбудсмен указала, что в Грузии был период, когда власти объявили ношение маски необязательным, «оставляя без внимания конкретные научные доказательства и лучшие международные стандарты».

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 10 декабря, в Грузии выявлено за время пандемии 882 822 носителя коронавируса, из которых 3454 — за последние сутки. Из них 825 442 победили инфекцию, в том числе 3334 — за последние сутки.

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