Стокгольм, 10 декабря, 2021, 15:15 — ИА Регнум. 9 декабря министр обороны Швеции Петер Хультквист и министр обороны Великобритании Бен Уоллес посетили шведскую военную базу в Арвидсъяуре, где располагается и полк ВС Швеции K4 «Дракон». В ходе поездки министр Хультквист дал интервью телеканалу SVT, в котором он высоко оценил тесное военное сотрудничество двух стран, добавив, что в будущем сотрудничество с Великобританией будет только нарастать.

Pixabay.com Флаг Швеции

9 декабря Швеция и Великобритания подписали соглашение из 42 пунктов. Один из них под названием High North Nordkaloten, предусматривает, что британские солдаты будут проходить зимнюю подготовку в Арвидсъяуре и будут принимать активное участие в учениях шведских вооруженных сил.

«Когда мы делаем проделываем работу вместе, мы тем самым посылаем сигналы в области политики безопасности внешнему миру», — заявил министр обороны Швеции.