Стокгольм, , 15:14 — REGNUM 9 декабря политический обозреватель телеканала SVT Элизабет Марморштейн провела интерактив со зрителями телеканала SVT и ответила в письменной форме на интересующие их вопросы относительно внутренней политики Швеции.

Шведские демократы. Логотип

«Как ты думаешь, «Социал-демократы» больше не будут говорить о прошлом «Шведских демократов?», — спросила Тюра, намекая на то, что после недавнего скандала с фотографией члена шведского правительства, отдающей нацистское приветствие, «Социал-демократам» стане труднее указывать пальцем на нацистское прошлое «Шведских демократов».

«Привет, Тюра, нет, я так не думаю. Дискриминация «Шведских демократов» — одна из вещей, которая объединяет партии, проголосовавшие за назначение Магдалены Андерссон на пост премьер-министра Швеции. Таким образом, это будет важным аргументом и в предвыборной кампании. С другой стороны, правительство социал-демократов без колебаний будет вносить законопроекты, которые могут быть поддержаны «Шведскими демократами», но они не будут вести с ними переговоры», — ответила Марморштейн.