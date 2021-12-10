10 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

Игорь Галактионов, , 16:32 — REGNUM



Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

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Активное восстановление нефтяных цен в начале декабря к четвергу, 9 декабря, приостановилось на фоне растущей тревожности рынков, и нефтяным фьючерсам так и не удалось закрепиться на уровне выше $75 за баррель Brent. Риски распространения нового «Омикрон"-штамма, которое грозит непредсказуемыми последствиями для эпидемиологической обстановки и, как следствие, экономической ситуации в мире, остается темой номер один для участников рынка. И несмотря на то, что в начале недели медиками из Африки были представлены оценки о том, что заболевшие «Омикроном» в большинстве своем легко переносят болезнь, а главный инфекционист США Энтони Фаучи в своем интервью CNN подтвердил эти данные, на текущий момент эпидемиологическая ситуация остается сложной во многих странах, сохраняя и риски введения новых локдаунов.

Наиболее всего эти угрозы актуальны сейчас для Европы. В Великобритании 9 декабря в очередной раз были усилены меры социальных ограничений. Более того, стало известно, что целый ряд европейских стран рассматривает разные варианты ограничительных мер, которые могут быть введены в этих странах на время рождественских каникул. Все эти риски давят на рынок нефти — очередные локдауны могут сказаться на мировом уровне потребления топлива.

Дополнительным поводом для начала распродаж на нефтяном рынке стало снижение международным рейтинговым агентством Fitch рейтинга китайских застройщиков Evergrande и Kaisa. Рейтинг данных застройщиков был снижен до RD (ограниченный дефолт), поскольку, по заявлению агентства, они объявили дефолт по офшорным бондам.

Evergrande Center в Гуанчжоу. КНР CRCHF

Риски банкротства крупнейших застройщиков Китая уже не первый месяц грозят экономике КНР столкнуться на строительном рынке с «эффектом домино» и нависают «дамокловым мечом» над мировыми фондовыми рынками. Потенциальная угроза замедления второй по величине в мире экономики Китая, одновременно являющейся вторым крупнейшим потребителем нефти, может пагубно отразиться на уровне спроса.

Именно эти риски спровоцировали игроков 9 декабря начать сокращать рисковые позиции. В результате фьючерсы на нефть марки Brent потеряли за время торговой сессии почти 2%, снизившись в цене ниже психологически важной отметки в $75 за баррель. Полагаем, что потенциал отскока уже отыгран и далее рынок будет находиться преимущественно в боковике для того, чтобы дождаться обновленных прогнозов по спросу на 2022 год от МЭА и ОПЕК, которые выйдут в свет на следующей неделе.

Напомним, что ранее, ещё до появления новостей о распространении «Омикрон"-штамма, консенсус-прогноз на 2022 год уже демонстрировал оценки, что рынок перейдет в состояние профицита, а цены на нефть будут снижаться. Сейчас главный вопрос заключается в том, какими темпами будет происходить эта коррекция. Не исключено, что в случае появления позитивных новостей стоимость нефти еще может продемонстрировать кратковременный скачок на уровень $80 за баррель, однако говорить об устойчивости таких уровней не приходится.

Коронавирус в Африке

Минэнерго США уже представило свой обновленный прогноз на 2022 год. Переоценив риски «Омикрон"-штамма, агентство в своем декабрьском Short-Term Energy Outlook (STEO) понизило прогноз по ценам на Brent на следующие полгода. Так, декабрьская оценка была снижена сразу на $10, с $81 до $71 за баррель. Как ожидает агентство, в I квартале 2022 года цена составит $73 за баррель, а в среднем за весь 2022 год — $70,05 за баррель. Поскольку прогнозные цены практически идентичны ценам 2021 года — $70,05 против $70,6, — то если эти ожидания оправдаются, нефтяники могут показать ещё один рекордный год по прибыли.