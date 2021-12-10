Калуга, , 17:24 — REGNUM В Калуге подвели итоги художественного конкурса «Привет из малых городов Калужской области» — пять художественных работ с видами Боровска, Козельска, Малоярославца, Мещовска и Тарусы будут отпечатаны на почтовых открытках и поступят в региональных отделениях почтовой связи. Об этом 10 декабря сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы конкурса.

Открытка победитель в номинации «Боровск – нарисованный город», художник Ольга Петрова Агентство по развитию туризма Калужской области

На конкурс «Привет из малых городов Калужской области» по теме «Малые жемчужины России» поступило 44 работы от 15 участников. В экспертный совет вошли главы администраций городов, по которым проводился конкурс, и. о. начальника управления развития туризма Калужской области Елена Сергеева, директор управления федеральной почтовой связи Калужской области Вера Дмитриева, генеральный директор регионального Агентства по развитию туризма Татьяна Каледина. Председатель комиссии — профессиональный художник из Обнинска Павел Вольфсон, неоднократный победитель прежних конкурсов, проводимых в рамках проекта «Привет из Калуги». Победителями стали авторы работ, набравших максимальное количество баллов по итогам экспертного голосования: в номинации «Боровск — нарисованный город» — Ольга Петрова, в номинации «Козельск — легенды «злого города» — Анна Катухина, в номинации «Малоярославец — город двух побед» — Анна Катухина, в номинации «Мещовск — родина русских цариц» — Анна Катухина, в номинации «Таруса — колыбель искусств» — Лали Калинина.

Впервые за историю проекта организаторы конкурса расширили географию участников — присылать свои работы могли не только жители Калужской области, но и представители других регионов России. Художественные работы победителей конкурса станут основой для издания калужским подразделением Почты России серии немаркированных открыток с указанием авторов работ. Кроме того, победители получат ценные призы от организаторов художественного конкурса «Привет из малых городов Калужской области».

Художественный конкурс проводился с 27 октября по 10 декабря. Цель совместного проекта Агентства по развитию туризма и калужского отделения Почты России — привлечь внимание людей к туристическому потенциалу региона, в данном случае — малых городов Калужской области. В рамках проекта было проведено уже пять подобных конкурсов, последний из них был посвящен 65-летию Обнинска.

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