Хохфильцен, Австрия, 10 декабря, 2021, 15:09 — ИА Регнум. Немецкий биатлонист Йоханнес Кюн стал победителем спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Об этом 10 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Кюн преодолел дистанцию за 26 минут 5 секунд, допустив одну ошибку на огневом рубеже.

Второе место занял шведский спортсмен Мартин Понсилуома, который с допустил один промах и отстал от победителя на 14,3 секунды. Замкнул тройку представитель Белоруссии Антон Смольский, не допустивший ошибок в стрельбе, но отставший от победителя на 20,5 секунды.

Российский биатлонист Александр Логинов завершил гонку на четвёртом месте в 1,5 секунды от бронзы.