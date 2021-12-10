Вашингтон, , 15:20 — REGNUM США располагают большим набором «военных вариантов» для сдерживания Ирана, заявил глава Центрального командования (CENTCOM) ВС США генерал Фрэнк Маккензи в интервью газете Financial Times.

По его словам, Иран серьёзно недооценивает Соединённые Штаты, если полагает, что сможет продолжить наступление в Ираке и Сирии и одновременно с этим вести переговоры по ядерной сделке без каких-либо последствий. США могут очень быстро усилиться при необходимости, у них есть «очень мощный набор военных вариантов».

Маккензи при этом подчеркнул, что именно дипломатия — первый и наилучший способ, чтобы ответить на развитие вооружений в Иране.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о возможных «дополнительных мерах» против Ирана заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По её словам, Вашингтон может применить их, если дипломатия не даст результата.

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