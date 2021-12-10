Оттава, 10 декабря, 2021, 15:16 — ИА Регнум. В Канаде принят закон, запрещающий так называемую репаративную терапию — очень противоречивую форму медицинской практики, направленную на изменение сексуальной ориентации человека с гомосексуальной или бисексуальной на гетеросексуальную. В ООН этот метод был приравнен к пыткам. Об этом 10 декабря сообщил шведский телеканал SVT.

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Закон уже вступил в силу и влечет за собой как запрет на проведение конверсионной терапии, так и на зарабатывание на ней денег. При этом суды теперь получили полномочия убирать рекламные объявления, предлагающие подобную практику.

За нарушение закона предусмотрено уголовное наказание от двух до пяти лет лишения свободы.

«Псевдонаучная форма терапии ранее была запрещена, в частности, в Германии, Бразилии и на Мальте», — пишут шведские журналисты.