Каир, 10 декабря, 2021, 16:51 — ИА Регнум. Как сообщает газета Masry-al-Youm, в Сети опубликовано видео, снятое жителями Каира. На видео попала женщина, которая вышла на балкон в обнажённом виде. Местные жители были возмущены подобным поведением и вызвали полицию.

Иван Шилов ИА REGNUM Египет

По информации издания, задержанная является уроженкой Украины. Теперь она может предстать перед судом за «подстрекательство к безнравственности», поскольку египетские законы запрещают обнажение в публичных местах.

Издание сообщает, что дело расследует прокуратура Египта, которая действует в сотрудничестве с посольством Украины. Следствие намерено изучить все обстоятельства дела и проверить женщину на предмет психологических или неврологических заболеваний, которые могли бы оправдать ее поведение и, вероятно, освободить её от уголовной ответственности.