Баку, , 15:05 — REGNUM Позиции Вооруженных сил (ВС) Азербайджана на границе с Арменией были подвергнуты обстрелам. Об этом 10 декабря сообщает пресс-служба азербайджанского минобороны.

Флаги Азербайджана и Армении Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сосредоточив дополнительные силы и боевую технику на Басаргечарском участке государственной границы, подразделения ВС Армении совершили очередную провокацию. 10 декабря с 12:00 (11:00 мск) противник попытался держать под обстрелом позиции азербайджанской армии, дислоцированные на территории Кельбаджарского района», — говорится в сообщении.

Также указывается, что противник был подавлен в результате ответных мер и добавляется, что в настоящее время подразделения азербайджанских ВС контролируют оперативную обстановку.

Как передавало ИА REGNUM, 9 декабря вице-премьер Армении Мгер Григорян сообщил, что Ереван и Баку ведут переговоры о разблокировании железнодорожного маршрута от станции Ерасх возле армянского города Арарат на границе с Турцией до азербайджанского города Горадиз, расположенного на границе с Ираном.