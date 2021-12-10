Ярославль, , 15:30 — REGNUM Благоустройство общественной территории «Озёрная гривка» в Ярославле остановлено. Об этом представитель подрядчика рассказал корреспонденту ИА REGNUM в личной беседе.

Ранее заместитель директора «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ города Ярославля» Ислам Азизов рассказал ГТРК «Ярославия» о том, что подрядчик планирует накрыть территорию пленкой, установить отопление и завершить работы.

Однако представитель подрядчика Вадим Арефьев в беседе с корреспондентом ИА REGNUM опроверг эту информацию.

«Пока это стадия обсуждения. Я не готов вдаваться в детали. Это неправильно интерпретировано. Руководство Ярославской области издало указ о прекращении работ, и сейчас мы просто пытаемся понять, сможем сделать или нет. Фактически сейчас работы не ведутся», — рассказал Вадим Арефьев.

На информационном щите датой окончания работ указан конец декабря 2021 года. В мэрии настаивали на завершении работ до конца ноября. А жители в то же время требовали у властей перенести завершение благоустройства до весны 2022 года.

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