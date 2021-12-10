Стокгольм, , 15:09 — REGNUM Фармацевтический гигант AstraZeneca решил разместить часть производственных мощностей по производству нового препарата компании от COVID-19 в Швеции. В Сёдертелье (пригород Стокгольма) уже запустили производство и упаковку препарата Evusheld (AZD7442). Об этом 10 декабря сообщил телеканал SVT.

Швеция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Производство будет осуществляться в круглосуточном режиме и, по оценкам, трудоустроит в округе около 60 работников.

Журналисты отмечают, что препарат Evusheld недавно получил в США экстренное разрешение на применение. AstraZeneca подписала соглашение о поставке в США 700 000 доз.

«Препарат не одобрен в Европе, но находится на рассмотрении Европейского агентства по лекарственным средствам. В его состав входит комбинация антител длительного действия, и он одобрен для людей с плохой иммунной системой и для тех, кому не рекомендуется делать прививки [от COVID-19]», — говорится в статье.

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