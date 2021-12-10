Москва, 10 декабря, 2021, 15:04 — ИА Регнум. Первой реакцией на нововведения Минстроя РФ по взиманию штрафов за бесконтрольную сдачу жилья в аренду, скорее всего, будет повышение цен на рынке аренды недвижимости, заявила корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Наталия Пырьева.

JesusManuel1 Аренда

«Затем, как следствие, вполне вероятно стоит ожидать снижения спроса на аренду жилья.

Поскольку рынок аренды существует в настоящий момент достаточно бесконтрольно, то глобальное изменение системы привнесет существенные изменения в этот «организм».

Вполне вероятно ожидать и некоторое охлаждение на рынке со стороны инвесторов, которые покупают квартиры с целью последующей сдачи в аренду.

Тем не менее, процесс внедрения ГИС не произойдет в одночасье, а все-таки это будет планомерный переход.

Таким образом, с течением времени рынок аренды жилья адаптируется под новые условия», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект о создании государственной информационной системы (ГИС) по контролю за операциями по аренде квартир, апартаментов и машиномест разработан в Минстрое РФ.

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