Казань, , 15:06 — REGNUM В Татарии вакцинацией против новой коронавирусной инфекции охвачено 72% взрослого населения. Для достижения целевых показателей в 80% привитых осталось пройти иммунизацию ещё 300 тыс. человек, заявила заместитель главы управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Вакцинация Donland.ru

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По состоянию на 10 декабря в регионе вакцинированы от коронавируса 2 млн 189 тыс. 735 человек, за сутки прирост составил 24 346 жителей. Полный курс иммунизации антиковидными вакцинами прошли 1 млн 855 тыс. 123 человека.

Со слов Авдониной, если темпы вакцинации сохранятся, то целевого показателя в 80% удастся достичь к новому году.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии на 10 декабря заболеваемость ОРВИ и гриппом выше на 11%, чем неделей ранее. Вакцинацию среди детского населения прошли лишь 60% ребят.

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