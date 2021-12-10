Ливерпуль, Великобритания, , 15:03 — REGNUM Лучшим игроком Английской премьер-лиги (АПЛ) в ноябре признан защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд. Об этом 10 декабря сообщается на сайте лиги.

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Александер-Арнольд сыграл в прошедшем месяце три матча в АПЛ, в которых забил один гол и отдал четыре результативные передачи.

В список претендентов на звание лучшего по итогам месяца также входили Жоау Канселу и Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Диогу Жота («Ливерпуль»), Джон Макгинн («Астон Вилла») и Эммануэль Бонавентуре Деннис («Уотфорд»).

После 15 туров лидером в АПЛ является «Манчестер Сити», набравший 35 очков. Вторым идёт «Ливерпуль» (34). Замыкает тройку «Челси» (33).