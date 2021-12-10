Париж, 10 декабря, 2021, 15:03 — ИА Регнум. Согласно опросу французской исследовательской группы BVA, кандидат от республиканцев Валери Пекресс наберет 17% голосов, опередив Марин Ле Пен, передает BFM TV.

Флаг Франции

Кандидат от республиканцев наберет на 8 пунктов больше, чем в ноябре. Валери Пекресс выйдет во второй тур президентских выборов.

По данным опроса, Марин Ле Пен наберет лишь 16% голосов.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал политические проекты Марин Ле Пен и Эрика Земмура, не называя их имена.

Подробнее в материале:Макрон дал ответ своим оппонентам на президентских выборах