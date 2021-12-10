Самара, 10 декабря, 2021, 15:03 — ИА Регнум. Доложить о результатах процессуальной проверки по факту халатности должностных лиц министерства строительства Самарской области поручил руководителю следственного управления по Самарской области председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом 9 декабря сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

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В эфире федерального канала сообщалось о том, что в Самаре обманутые дольщики стали жертвами схемы «двойных продаж».

«Сообщается, что квадратные метры в многоэтажке оказались проданы дважды: один застройщик обанкротился, а пришедшая ему на смену компания продала уже проданные ранее квартиры другим покупателям», — говорится в сообщении.

Отмечается, что среди пострадавших от этой схемы оказались как семьи, вложившие в эти квартиры материнский капитал, так и пенсионеры.