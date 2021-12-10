Лондон, 10 декабря, 2021, 14:58 — ИА Регнум. Решение суда Лондона об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Соединенные Штаты будет оспорено в кратчайшие сроки. Об этом 10 декабря заявила его невеста Стелла Моррис.

Иван Шилов ИА REGNUM Джулиан Ассанж

«Мы подадим апелляцию на это решение в ближайшее время», — цитирует ее портал WikiLeaks.

Как сообщало ИА REGNUM, Джулиан Ассанж может быть экстрадирован в США, такое решение принял 10 декабря Апелляционный суд Великобритании.

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