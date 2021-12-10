Рига, , 14:53 — REGNUM Из-за повсеместного в странах Евросоюза перепроизводства свиней, цены на свинину оказались ниже себестоимости его производства. Об этом глава Латвийской ассоциации свиноводов Дзинтра Лейниеце сообщила местному «Радио 4».

Свиноводство Cjzone.ru

Такое положение длится более года, свиноводы Латвии оказались в очень непростой ситуации. Лейниеце убеждена, что без государственной поддержки отрасли не выжить.

«Это как большие ножницы, которые повернуты в неправильную сторону: себестоимость — 1,40 евро за килограмм, а если фермер получит 1 евро — это очень хорошая цена. В ЕС — перепроизводство, и это очень тяжело сказывается на таких небольших странах, как Латвия и Литва. Мы очень страдаем», — отметила она.

Она добавила, что, пока свинина дешевеет, постоянно растут в цене электричество и газ. Если в 2020 году свиноводы Латвии за тонну зерна для корма платили 150−160 евро, то в этом эти цены составили 260−300 евро.

По словам Лейниеце, негативно на ситуации сказывается и деятельность торговых сетей, которые активно пользуются возможностью привезти дешевую свинину из других стран Европы: «У нас общий рынок, можно за 24 часа сюда привезти свинину из других стран».

Производители свинины Прибалтики намерены инициировать в Еврокомиссии разбирательство на тему неравных условий для свиноводов Восточной и Западной Европы. Она пояснила, что мясо, скажем, из Испании в Латвии может продаваться дешевле, при том, что в самой Испании закупочные цены выше латвийских. Причина — экспортные дотации и льготные налоги для местных производителей.

Лейниеце предположила, что будь в Латвии налог на добавленную стоимость на продукты питания в районе 5−7%, как во многих других странах ЕС, конкурировать было бы проще.

«Но есть то, что есть, и отрасли нужна помощь. Мы тонем прямо сейчас. И пока чиновники будут по своим кабинетам перекладывать бумаги, мы не сможем дотянуть до весны», — подчеркнула глава Латвийской ассоциации свиноводов.