Москва, , 14:52 — REGNUM Россия не может раскрыть детали взаимодействия с Соединёнными Штатами в области кибербезопасности, это чувствительная тема. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Это весьма чувствительна тема. Здесь, к сожалению, мы не можем раскрывать субстантивные вопросы, связанные с той работой, которая проводится», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков уточнил, что Москва положительно оценивает взаимодействие между Россией и США в сфере кибербезопасности по итогам саммита в Женеве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден выразили готовность продолжать взаимодействие Москвы и Вашингтона в вопросе борьбы с киберпреступностью.

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