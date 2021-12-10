Кишинёв, 10 декабря, 2021, 14:51 — ИА Регнум. Ассоциация автоперевозчиков Молдавии (APOTA) проведёт новую акцию протеста в Кишинёве 16 декабря. Об этом сообщает пресс-служба APOTA.

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Сообщается, что на площади Великого национального собрания планируется собрать порядка 200 транспортных средств. Перевозчики и добиваются, чтобы министерство инфраструктуры и регионального развития республики повысило стоимость проезда на маршрутках, либо что-то сделало, чтобы помочь им.

«Министерство не выступило с предложениями по снижению нагрузки на перевозчиков, связанной с чрезмерными расходами, которые начисляют автовокзалы, не предложило эффективных мер по борьбе с незаконными перевозками, которые ведут к увеличению количества нелегального транспорта, не аннулировало ни одного незаконного документа», — говорится в объявлении APOTA.

Стоит отметить, что перевозчики маршруток в Кишинёве уже выходили на акцию протеста в ноябре. Власти на это никак не отреагировали.