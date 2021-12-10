Рига, , 14:50 — REGNUM Никто ни в Латвии, ни в других странах Европы не мог предположить, что цены на энергоресурсы в 2021 году вырастут настолько высоко и стремительно, подтянув за собой и общую инфляцию. Об этом латвийскому «Радио 4» сообщил экономист местного банка Citadele Мартиньш Аболиньш.

Инфляция Pixabay.com

Комментируя цифры инфляции в стране за ноябрь в 7,5%, Аболиньш заявил: «Это очень много. Намного больше, чем кто-либо из экономистов ожидал в Латвии в начале года. Три-четыре процента инфляции для экономики, которая довольно быстро растет, — это нормально. Но 7,5 — это уже очень много».

Экономист отметил, что подобной скорости в Латвии не видели больше десяти лет — с кризисных 2008−2008 годов.

По его словам, примерно половина этого роста обусловлена стремительным подорожанием электричества, топлива на автозаправках, газа и других энергоносителей. Другой важный фактор — продукты питания: они тоже дорожают во всем мире. Также в последние месяцы стали дорожать различные услуги.

Однако, такой рост вряд ли может быть очень долгим, считает Аболиньш. По его мнению, пик инфляции придется на начало 2022 года, но в середине года пойдет на спад.