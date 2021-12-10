Москва, , 14:49 — REGNUM Предложение Минстроя штрафовать за бесконтрольную сдачу жилья в аренду — это далеко не первый подход к задаче вывести из тени рынок сдачи квартир, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Аренда Merio

«Но, как и прежние подходы, скорее всего, заметных результатов это предложение не принесет. Очевидно, что в данном вопросе арендодатели и арендаторы выступят единым фронтом.

Арендаторы не хотят платить за жилье больше, а именно на них квартировладелец и переложит расходы на налоги.

При этом самим арендодателям уплата налогов ничего не даст, кроме лишних хлопот — то есть, какой-то дополнительной защищенности они не получат.

А расходы по выявлению таких незаконных сделок потребуются огромные, которые поглотят больше денег, чем принесет вывод аренды из тени.

В конце концов, если арендатор и арендодатель заодно, они всегда могут заявить, что проживали в квартире не на коммерческой основе», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Минстрое РФ предложили штрафовать за бесконтрольную сдачу жилья в аренду. Платформа по учету арендного жилья готова и проходит апробацию, заявил замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.

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