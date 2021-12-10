Тольятти, Самарская область, , 14:50 — REGNUM Бывшего оперуполномоченного отдела полиции обвинили в покушении на мошенничество в Тольятти. Об этом 10 декабря сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Наркотики Фото пресс-службы УФСБ по Калужской области

По версии следствия, в августе текущего года фигурант уголовного дела рассказал местному жителю, который ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконные приобретение и хранение наркотиков, недостоверную информацию о проведении в отношении него проверки по подобному факту.

«Обвиняемый предложил мужчине оказать содействие в принятии решения о не привлечении к уголовной ответственности за незаконное денежное вознаграждение в размере 300 тысяч рублей, на что последний ответил согласием. Довести свой преступный умысел до конца обвиняемый не смог, поскольку был задержан сотрудниками УФСБ России по Самарской области после получения указанных денежных средств», — сообщает пресс-служба ведомства.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества. Материалы дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.