Новосибирск, 10 декабря, 2021, 14:46 — ИА Регнум. В Новосибирске сегодня, 10 декабря, при проведении ремонта магистральной теплотрассы на пересечении улиц Титова и Бийская сотрудник теплосетевого подразделения Сибирской генерирующей компании получил ожоги. Об этом сообщила пресс-служба СГК.

Wikimedia.org Теплотрасса

«Он получил травму в тепловой камере при выполнении переключения и был оперативно доставлен в ожоговый центр. Подробности и причины произошедшего уточняем», — уточнили в компании.

В настоящее время в СГК ожидают подтверждённой информации о состоянии здоровья сотрудника.