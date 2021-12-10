Сеул, , 14:45 — REGNUM Первый заместитель министра иностранных дел Чхве Чжон Гон провел 10 декабря телефонные переговоры с заместителем генерального секретаря по политическим вопросам Европейской службы внешних связей Энрике Мора. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Южная Корея Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По их словам, стороны обсудили ход переговоров по иранской ядерной сделке (СВПД), возобновившихся 9 декабря в Вене (Австрия).

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Чхве Чжон Гон высоко оценил роль ЕС в восстановлении СВПД, выразив надежду на то, что сторонам удасться достичь существенного прогресса, несмотря на сложные обстоятельства.