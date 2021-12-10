Сеул, 10 декабря, 2021, 14:45 — ИА Регнум. Первый заместитель министра иностранных дел Чхве Чжон Гон провел 10 декабря телефонные переговоры с заместителем генерального секретаря по политическим вопросам Европейской службы внешних связей Энрике Мора. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Южная Корея

По их словам, стороны обсудили ход переговоров по иранской ядерной сделке (СВПД), возобновившихся 9 декабря в Вене (Австрия).

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Чхве Чжон Гон высоко оценил роль ЕС в восстановлении СВПД, выразив надежду на то, что сторонам удасться достичь существенного прогресса, несмотря на сложные обстоятельства.