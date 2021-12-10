Владикавказ, 10 декабря, 2021, 14:45 — ИА Регнум. В Северной Осетии назначен председатель комитета по охране и использованию объектов культурного наследия. Им стал Ацамаз Галуев, пишет Gradus.Pro. Ранее должность главы комитета занимала Эмилия Агаева.

Denis Syabukov Герб Северной Осетии

Она возглавляла ведомство с 2018 года и была освобождена от должности в связи с истечением срока контракта.

Об Ацамазе Галуеве известно, что он выпускник Северо-Осетинского государственного университета по специальностям экономист и юрист. В течение последних 18 лет работал в администрации главы и правительства республики РСО-Алания.

Напомним, в правительстве Северной Осетии за последние дни произошел ряд кадровых изменений. Так, назначен новый директор Агентства развития Северной Осетии. Им стал Марат Мрикаев.