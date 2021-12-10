Москва, , 17:24 — REGNUM Если Украина откажется от евроинтеграции и движения в НАТО, это будет отказом от постмайданной идентичности. Об этом 10 декабря заявил корреспонденту ИА REGNUMполитолог, кандидат политических наук, исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

Дмитрий Кулеба Mfa.gov.ua

«Пока уступки Киева Москве по хоть каким-то принципиальным вопросам кажутся маловероятными», — заявил эксперт.

«Отказ от интеграции в евроатлантические структуры для Украины означал бы, что майдан был зря, а вместе с ним и «небесная сотня», и конфликт на Донбассе, да и потеря Крыма тоже», — пояснил Бышок.

«Потеря постмайданной идентичности — это не то, на что готов пойти Киев», — отметил политолог.

«Выполнение Минских соглашений в полном объеме — чуть более реалистичный вариант, но также маловероятный, ведь вся политика Киева последних лет — это по сути демонстрация нежелания выполнять политическую часть этих соглашений», — заключил Бышок.

Напомним, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил российской стороне пойти на переговоры и выразил готовность ко взаимным уступкам.