Санкт-Петербург, 10 декабря 2021, 15:16 — REGNUM У силовой подстанции бывшего завода «Красное знамя» в Петербурге сменился владелец, им стал Дмитрий Лоскутов. Информация об этом появилась в Росреестре в конце ноября, сообщает «Деловой Петербург».
Здание бывшего завода имеет историческое значение для города. До 2003 года в здании работал завод фабрики «Красное знамя», которая занималась выпуском чулочно-трикотажных изделий. В советские годы фабрика являлась одним из главных предприятий текстильной промышленности СССР.
До приобретения силовой подстанции Лоскутовым, здание, расположенное на Пионерской улице, принадлежало ООО «Мендельсон», связанному с компанией «Балтийская коммерция». Прежние владельцы объектом не пользовались, но поддерживали его состояние, отреставрировав подстанцию. Затем ООО «Мендельсон» выставило здание на торги, запросив сумму в размере 500 млн рублей, что было меньше чем средства, потраченные компанией на реставрацию.
Большинство претендентов на покупку силовой подстанции «Красного знамени» хотели организовать на территории объекта бизнес-центр. Однако планировка промышленного здания больше подходит под организацию культурно-выставочной деятельности.
«Там можно создать концертную площадку, выставочный центр, музей, общественное пространство или спортивный объект», — сообщила руководитель отдела исследований компании JLL в Санкт-Петербурге Наталия Киреева.
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