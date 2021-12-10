Санкт-Петербург, 10 декабря, 2021, 15:16 — ИА Регнум. У силовой подстанции бывшего завода «Красное знамя» в Петербурге сменился владелец, им стал Дмитрий Лоскутов. Информация об этом появилась в Росреестре в конце ноября, сообщает «Деловой Петербург».

deepskyobject Заброшенный завод «Красное знамя»

До приобретения силовой подстанции Лоскутовым, здание, расположенное на Пионерской улице, принадлежало ООО «Мендельсон», связанному с компанией «Балтийская коммерция». Прежние владельцы объектом не пользовались, но поддерживали его состояние, отреставрировав подстанцию. Затем ООО «Мендельсон» выставило здание на торги, запросив сумму в размере 500 млн рублей, что было меньше чем средства, потраченные компанией на реставрацию.

Большинство претендентов на покупку силовой подстанции «Красного знамени» хотели организовать на территории объекта бизнес-центр. Однако планировка промышленного здания больше подходит под организацию культурно-выставочной деятельности.

«Там можно создать концертную площадку, выставочный центр, музей, общественное пространство или спортивный объект», — сообщила руководитель отдела исследований компании JLL в Санкт-Петербурге Наталия Киреева.